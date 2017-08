Dólar se ajusta em alta enquanto mercado monitora TLP na Câmara

O dólar à vista exibe valorização ante o real na manhã desta quinta-feira, 24, em um movimento de ajuste após ter caído com força na tarde de quarta-feira, fechando no patamar de R$ 3,13 no balcão. Essa trajetória é amparada ainda pela tendência de alta moderada no exterior ante moedas fortes. O clima no cenário local, no entanto, segue favorável para o governo e limita o avanço da moeda, que inclusive chegou a ser negociada em queda pontualmente.

Os investidores estão na expectativa nesta manhã pela votação na Câmara da Medida Provisória 777, que institui Taxa de Longo Prazo (TLP). O início da sessão estava oficialmente marcado para 9h, mas os trabalhos devem começar com bastante atraso, somente por volta das 10h30, prevê o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Às 9h28 desta quinta, o dólar à vista no balcão estava negociado a R$ 3,1447 (+0,17%), depois de bater máxima a R$ 3,1462 (+0,22%). Num movimento de queda pontual, atingiu mínima a R$ 3,1362 (-0,10%). No mercado futuro, o dólar para setembro era cotado a R$ 3,1490 (+0,10%) neste mesmo horário.