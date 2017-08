Temer recebe deputados, assina termo ao lado de Alckmin e encontra Mendonça Filho

Enquanto na Câmara algumas matérias de interesse do governo enfrentam dificuldades para avançar, como a votação da Medida Provisória (MP) que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), nova taxa de juros que balizará os empréstimos do BNDES, o presidente Michel Temer vai abrir seu gabinete para diversos parlamentares. O primeiro compromisso, conforme a agenda oficial, é uma reunião o ministro da Educação, Mendonça Filho, que é deputado licenciado pelo DEM, às 9h.

Na sequência, Temer recebe o governador de São Paulo, o tucano Geraldo Alckmin, e o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, que também é do PSDB, para a assinatura de termo de compromisso para transferir recursos para o aeroporto de Ribeirão Preto. A assessoria de imprensa do Planalto ainda não informou se o evento será aberto à imprensa.

Segundo Nogueira, serão transferidos R$ 88 milhões do departamento aeroviário do Estado de São Paulo para a ampliação e reforma do aeroporto Dr. Leite Lopes. Com os recursos, segundo o prefeito, será possível duplicar de 20 mil metros quadrados (m2) para 40 mil m2 a área de pátio das aeronaves e o terminal de passageiros passará de 6 mil m2 para 20 mil m2. “A ideia é iniciar as obras no começo do ano que vem com um cronograma de dois anos para a conclusão”, disse.

Depois, às 11h45, Temer recebe o líder do DEM, deputado Efraim Filho (PB). Às 12h15, tem audiência com o deputado João Arruda (PMDB/PR). Somente 15 minutos depois, recebe os deputados do PSD: João Rodrigues (PSD/SC); João Paulo Klenubing (PSD/SC) e Cesar Souza (PSD/SC).

Às 14h30, Temer tem reunião com o deputado Paulo Freire (PR/SP); às 15h, recebe o deputado Luiz Nishimori (PR/PR); às 15h30, tem encontro com o deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT). Uma hora depois, recebe o deputado Paes Landim (PTB/PI).

Às 17 horas, o presidente conversa com o deputado Cleber Verde (PRB/MA), que é líder do PRB na Câmara, e com a deputada Rosângela Gomes (PRB/RJ). Por fim, o último compromisso que conta na agenda do presidente até o momento é uma reunião às 17h30 com o deputado Aníbal Gomes (PMDB/CE).