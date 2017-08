Rueda exalta inteligência e vê vitória do Fla ‘merecida’ na Copa do Brasil

O técnico Reinaldo Rueda exaltou o desempenho do Flamengo na vitória decisiva sobre o Botafogo, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira. Para o treinador, o triunfo no “clássico transcendental” foi merecido, resultado da “inteligência e aplicação” dos jogadores em campo. A vitória levou o time rubro-negro para a final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, que eliminou o Grêmio nos pênaltis.

“É um clássico de importância transcendental. É um rival que está muito forte, bem estruturado e com grande trabalho. Tínhamos que fazer um jogo muito inteligente, de aplicação e intensidade. Conseguimos os objetivos, a partida foi muito bem jogada pelas duas equipes. Foi muito merecido”, comemorou o treinador recém-contratado.

Para o treinador, a vitória precisa ser valorizada por causa de problemas de lesão no elenco. O lateral-esquerdo Renê, por exemplo, está machucado e cedeu lugar a Pará, que costuma atuar pelo lado direito. “Pará trabalhou nessa função lateral esquerda por alguns minutos no confronto contra o Atlético-GO. É um jogador de muita entrega e se adaptou muito bem. Assimilou a responsabilidade, foi muito bem nos comportamentos defensivo e ofensivo. Fez um excelente trabalho”, elogiou.

A maior surpresa, contudo, se deveu à performance de Paolo Guerrero, que era tido como desfalque certo nos últimos dias. O atacante passou por tratamento nos últimos 20 dias e foi confirmado na equipe somente horas antes da partida contra o Botafogo.

“Tínhamos dois ou três jogadores no departamento médico, com o caso mais delicado sendo o de Paolo Guerrero. Antes de tudo, gostaria de parabenizar o departamento médico e a todos os que tornaram possível a recuperação do Paolo e também seu profissionalismo. Fez apenas um treino e a avaliação. Queria jogar e optamos por iniciar a partida com ele. Achei que jogaria por pouco tempo, mas suportou muito bem”, disse o técnico.

Guerrero comemorou a recuperação rápida e a oportunidade de jogar um clássico tão decisivo. “Trabalhei todos esses dias muito forte na parte física. Também treinei no sábado e no domingo. Fui avaliado nesses dias. Os fisioterapeutas me perguntavam se eu estava com dor ou não e eu passava esse feedback para eles. Consegui me recuperar logo”, afirmou o jogador.

O Flamengo conquistou a vaga na final ao derrotar o Botafogo por 1 a 0, com gol de Diego, aos 25 minutos do segundo tempo, no Maracanã. No jogo de ida, os dois times cariocas empataram sem gols.

Na final, a equipe rubro-negra vai reeditar com o Cruzeiro a final de 2003, vencida pelo time mineiro, após empata por 1 a 1 na ida e vitória por 3 a 1 no jogo da volta. O primeiro jogo da nova decisão será no dia 7 de setembro. A volta está marcada para o dia 27. O sorteio dos mandos de campo será feito na tarde desta quinta na sede da CBF.