TLP: Votação do texto-base está atrasada por causa de requerimentos preliminares

A votação do texto-base da medida provisória (MP) que cria uma nova taxa de juros que balizará os empréstimos do BNDES, a TLP, está atrasada, em razão da votação de uma série de outros requerimentos preliminares sobre a proposta. Neste momento, o plenário vota o último desses requerimentos, para que possa passar à votação do texto-base da MP.