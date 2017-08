Fora do treino novamente, Gustavo Henrique volta a preocupar o Santos

Recuperado recentemente de grave lesão, o zagueiro Gustavo Henrique voltou a preocupar a comissão técnica e o departamento médico do Santos. Ele sentiu dores na panturrilha direita no fim de semana e voltou a ficar de fora do treino nesta quarta-feira, tornando-se dúvida para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão.

Por causa das dores, o defensor fará novos exames nesta quinta-feira e será reavaliado pelo clube. Inicialmente, não há sinal de lesão. O Santos, no entanto, se preocupa por causa do recente histórico de lesões do jogador de apenas 24 anos.

No dia 14 deste mês, ele voltou ao time, na partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão, após se recuperar de uma grave lesão. A contusão no joelho esquerdo o tirou dos gramados por 11 meses.

Uma das apostas do Santos, o zagueiro é o reserva imediato dos titulares David Braz e Lucas Veríssimo. Para voltar ao time, Gustavo Henrique tem a concorrência de Fabián Noguera e Luiz Felipe.