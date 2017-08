Bandeira tarifária deve seguir vermelha em setembro

A bandeira tarifária vermelha deve permanecer na conta de luz durante o mês de setembro, segundo estudo feito pela Compass Energia. As simulações realizadas pela comercializadora consideram as baixas chuvas previstas para os próximos 15 dias e também o baixo nível de armazenamento dos reservatórios mais importantes do País.

Diante desse cenário, o preço das térmicas mais caras a serem acionadas apresentam 90% de chance de se situar entre R$ 430,00/MWh e R$ 500,00/MWh. Esses valores superam o limite de acionamento da bandeira vermelha, que é de R$ 422,56/MWh.

“O sinal vermelho segue indicando para o consumidor a necessidade de um uso mais racional e eficiente da energia elétrica”, disse o sócio-diretor da Compass, Gustavo Arfux.

Com a bandeira tarifária vermelha, a conta de energia sofre um acréscimo de R$ 0,035 para cada quilowatt-hora (KWh) consumido. O anúncio da bandeira tarifária de setembro deve ser anunciado na próxima sexta-feira (25).