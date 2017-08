BC do Paraguai reduz taxa de juros em 0,25%, para 5,25%

O Banco Central do Paraguai reduziu sua taxa de juros em 0,25%, para 5,25%, nesta quarta-feira, de acordo com comunicado divulgado há pouco pela a autoridade monetária.

Na decisão unânime, o conselho de política monetária afirma que o cenário internacional permanece favorável nas principais economias avançadas e que a dinâmica da recuperação da economia nacional “continua frágil e sujeita a um elevado nível de incerteza”.

O BC observa que indicadores recentes mostram sinais que são mais compatíveis com uma desaceleração do crescimento no curto prazo. “Por sua vez, o comportamento da inflação permanece favorável e as expectativas continuam bem ancoradas. As diferentes medidas da inflação subjacente seguem em trajetória descendente, embora o núcleo da inflação tenha se estabilizado abaixo da meta de política monetária”, diz o BC.

“Nesse contexto, o comitê considera oportuno adotar um perfil mais expansivo de política monetária. O comitê ressalta que a convergência da inflação para a meta em 2017 e 2018 é compatível com uma flexibilização moderada e gradual das condições monetárias. A magnitude e o ritmo dessa flexibilização dependerão da evolução das variáveis macroeconômicas relevantes, internas e externas”, diz o comunicado.