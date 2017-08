Com larga vantagem, Milan prega respeito ao Shkendija em duelo pela Liga Europa

O técnico do Milan, Vincenzo Montella, pregou respeito ao Shkendija, da Macedônia, na entrevista coletiva oficial antes do segundo confronto entre as equipes pela fase de playoffs da Liga Europa, que ocorrerá em Skopje, nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília). No primeiro jogo, disputado na semana passada, no estádio San Siro, em Milão, a equipe italiana goleou os adversários por 6 a 0.

“A formação será diferente do primeiro jogo. Temos uma vantagem muito grande. Amanhã (quinta-feira) será uma disputa diferente daquela de San Siro (vencida por 6 a 0). Nós tínhamos muito entusiasmo (naquela partida), o que será mais difícil agora. Temos metas e não podemos diminuí-las. Será um outro teste para demonstrar o nosso crescimento. É uma partida de Liga Europa e não será desvalorizada”, frisou Vincenzo Montella.

A imensa vantagem obtida na primeira partida da eliminatória – o time rubro-negro pode perder por até cinco gols de diferença que mesmo assim estará classificado para a fase de grupos da competição – e a diferença entre os elencos fez com que o treinador italiano poupasse alguns jogadores. Assim, surgiram espaços para outros atletas.

Um deles, o veterano goleiro Marco Storari, de 40 anos, demonstrou entusiasmo pela possibilidade de iniciar a partida contra o time macedônio. O jogador também fez elogios aos novos contratados e jovens atletas que se juntaram ao elenco para a temporada. “Antes de mais nada, agradeço ao treinador que amanhã (quinta-feira) me dará a oportunidade de jogar. Aqui há vontade de vencer. Chegaram jogadores novos e jovens também. A instituição fez grandes aquisições”, enfatizou.

O Milan – que terminou a última edição do Campeonato Italiano em sexto lugar – retornou à uma competição europeia após três anos e teve que se submeter às fases preliminares do torneio. Em sua primeira eliminatória, os italianos – que detêm sete títulos da Liga dos Campeões da Europa – derrotaram o modesto Craiova, da Romênia.

OUTROS JOGOS – Mais 21 jogos complementarão a rodada dos playoffs da Liga Europa nesta quinta-feira. Entre os destaques está o duelo entre Rosenborg e Ajax. O tradicional time holandês – tetracampeão da Liga dos Campeões, onde atua o ex-são-paulino David Neres – foi derrotado em casa por 1 a 0 e agora precisa vencer a partida de volta na Noruega.

O Everton, time do atacante Wayne Rooney (que anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria da seleção inglesa), jogará contra o Hajduk Split, na Croácia. A equipe de Liverpool venceu a partida de ida, em casa, por 2 a 0.

Outros destaques entre os confrontos na Liga Europa nesta quinta-feira são: Dínamo de Kiev (Ucrânia) x Marítimo (Portugal), Zenit St.Petersburg (Rússia) x Utrecht (Holanda), Fenerbahçe (Turquia) x Vardar (Macedônia), Athletic Bilbao (Espanha) x Panathinaikos (Grécia) e Olympique de Marselha (França) x Domzale (Eslovênia).