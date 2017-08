Diretoria do Vasco confirma contratação do técnico Zé Ricardo, ex-Flamengo

“O bom filho à casa torna!” Com esta frase em seu site oficial, o Vasco confirmou na tarde desta quarta-feira a contratação do técnico Zé Ricardo, que será apresentado oficialmente no clube às 11h30 desta quinta no Complexo Esportivo de São Januário, no Rio. Na ocasião, a diretoria cruzmaltina deverá divulgar detalhes do acordo com o novo treinador, como o tempo de duração do vínculo empregatício.

O treinador, que havia se reunido com dirigentes vascaínos também nesta terça-feira, substituirá Milton Mendes, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, no último domingo, em Salvador, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de permanecer por cinco meses à frente do grupo cruzmaltino.

Zé Ricardo, de 46 anos, dirigiu o time principal do Flamengo por 13 meses, desde a saída do técnico Muricy Ramalho por problemas de saúde. Efetivado ainda durante a disputa do Brasileirão de 2016, ele levou o time ao terceiro lugar da competição, tendo lutado pelo título até as rodadas finais.

Mas o treinador – que já sofria pressões de parte da torcida e de conselheiros do clube rubro-negro carioca desde a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa Libertadores – não resistiu à derrota para o Vitória, no último dia 6, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 19.ª rodada.

Apesar de ter uma história como funcionário do Flamengo em categorias de base, antes de chegar ao futebol profissional, Zé Ricardo também tem no currículo passagens pelo Vasco. Na primeira metade da década de 1990, comandou equipes de futsal do clube, quando teve entre seus jogadores Felipe e Pedrinho, que se tornariam ídolos no clube nos anos 2000.