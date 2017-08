O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), fez uma “romaria” por vários setores dos poderes Executivo e Legislativo Federal, em Brasília, nesta quarta-feira (23). Na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o socialista foi informado sobre o avanço no processo de liberação de verba para a construção da creche do Jardim Ipê. Além disso, já foi liberado R$ 160 milhões para investimentos na Educação por meio do Plano de Ações Articuladas. Também houve visitas a deputados e também a Embaixada do Japão.

CPI dos Esportes terá seu relatório votado nesta quinta, em Diadema

Após três meses de investigação, será votado nesta quinta-feira (24), na Câmara de Diadema, o relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Esportes que averigua suspeitas de irregularidades em reforma de equipamentos esportivos no município. A expectativa no Legislativo é que a base governista use sua força para rejeitar o texto.

Ramon Ramos crítica ex-aliado, Luiz Marinho

Em meio aos debates da Câmara de São Bernardo, o líder de governo, Ramon Ramos (PDT), fez críticas a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). O vereador Antônio Carlos da Silva (PT) chegou a dizer que era “o nosso governo”, algo que Ramos rejeitou. “Era o governo do PT e eu só fui filiado do DEM e ao PDT”. O líder de Orlando Morando (PSDB), foi aliado de Marinho e chegou a ser vice-líder de governo no segundo mandato.

Vereadores brincam com críticas de Ramon Ramos

Nos bastidores, alguns vereadores brincaram com a situação em torno das críticas de Ramos a Marinho. Teve quem disse que caso Marinho voltasse ao comando do Paço de São Bernardo, Ramon Ramos seria o seu líder de governo.