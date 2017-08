UBS de São Bernardo é alvo de assaltos à mão armada

Por volta de 12h30 desta quarta-feira (23), dois assaltantes armados entraram na UBS Jardim Leblon, localizada na rua Abramo Luchesi, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, e abordaram atendentes e pacientes a fim de roubar pertences e levar veículos estacionados no local.

Uma paciente, que preferiu não ser identificada, relata que ao chegar na UBS, com a filha de um ano e sete meses para receber a vacina BCG (vacina contra tuberculose indicada para crianças até 5 anos), se deparou com os indivíduos com a arma apontada para a cabeça das atendentes, mães e outros pacientes no local. “Hoje é dia de vacina, as mães estavam com os nenéns no colo, todo mundo se assustou”, disse.

Para a munícipe, os assaltantes já conheciam as instalações da unidade, pois levaram os atendentes da UBS para o refeitório e, após isso, roubaram a moto de um dos funcionários que estava no estacionamento. “A UBS até tem câmeras instaladas, mas não funcionam, até porque não foi à primeira vez que a unidade foi assaltada e nós, pacientes, ficamos à mercê da insegurança”, reclama.

Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) em agosto revelam que o número de furto de veículos em São Bernardo cresceu 9,5%, ao passar de 146 casos em junho para 160 em julho. Houve aumento de 25,8% somente na região do Ferrazópolis, com 31 casos de furto em junho contra 39 em julho.

Insegurança assola o bairro

Thiago Ferreira Penha, morador do bairro Ferrazópolis, conta que a UBS é apenas um exemplo da insegurança que aterroriza os moradores do bairro. O ponto de ônibus situado nos fundos da unidade também é um dos “points” de assaltantes e há relatos de diversos roubos de pertences à mão armada realizados por motociclistas. “Sou obrigado a ir para o ponto de carro ou caminhar apressado sem celular próximo do horário de saída do ônibus para não ser assaltado”. afirmou.

Jéssica Cavalcanti usa a linha de ônibus 148 para ir a São Caetano e também passa pelo mesmo problema, porque precisa ir de carona até o ponto de ônibus para não ser assaltada no trajeto já que sai cedo de casa. “Ouço muitos comentários de passageiros e até motoristas de ônibus que são assaltados e isso nos preocupa. Sinceramente, tenho muito medo de andar por aqui, não tem polícia, é inseguro”, diz.

Procurada pela equipe do Repórter Diário, a Prefeitura de São Bernardo e a Polícia Militar não retornaram até o fechamento desta matéria.