Ministério submete a Conselho 4ª rodada do pré-sal e 15ª rodada de blocos

O Ministério de Minas e Energia (MME) propôs ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) a realização da 4ª rodada de licitações sob o regime de partilha, que reúne blocos do pré-sal. O edital está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, com o leilão no segundo trimestre.

O governo também prevê a realização da 15ª rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob regime de concessão, bem como a 5ª rodada de licitações de áreas com acumulações marginais.

Esses dois leilões devem acontecer no segundo trimestre de 2018.