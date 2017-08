Com críticas da base oposicionista, a Câmara de São Bernardo aprovou nesta quarta-feira (23), o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo com servidores que conquistaram na Justiça o direito à promoção vertical e progressão horizontal decorrente da judicialização. Para a oposição, a proposta não passou pelo diálogo junto ao Sindserv SBC (Sindicato dos Funcionários Públicos de São Bernardo).

A justificativa do prefeito Orlando Morando (PSDB) é de que “existe uma grande quantidade de ações em fase final de julgamento e que, em breve, retornarão à primeira instância para início do cumprimento da sentença, obrigando o Município a expedir precatórios, elevando o seu grau de endividamento. A intenção é evitar o pagamento de precatórios, mediante acordo judicial com vantagens recíprocas para o Município e para os servidores que alcançaram êxito judicial em suas demandas sobre promoção vertical e horizontal”.

Segundo o projeto, para a adesão, o servidor deve renunciar o direito conquistado na ação, bem como a eventuais recursos pendentes. O prazo de adesão será de seis meses a partir da publicação do acordão ou da publicação da Lei, “para os casos em que já há acórdão publicado, as que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação”. Além disso, no artigo 5º a lei diz que “o servidor que abrir ao acordo renunciará expressamente a qualquer diferença de vencimentos retroativa, que porventura questionava em juízo.

“Temos aqui um exemplo claro da reforma trabalhista. Não fizeram nenhum diálogo com o Sindicato e isso é muito ruim”, disse José Luis Ferrarezi (PT). “Isso é um acordo unilateral que está pedindo para que o trabalhador abra mão de um direito adquirido, isso é um absurdo”, criticou Ana Nice (PT). “Infelizmente esse é mais um projeto que chegou no afogadilho”, completou Julinho Fuzari (PPS).

O líder de governo, Ramon Ramos (PDT), se limitou a dizer que o problema em relação as ações foi causado durante a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). O projeto foi aprovado com 18 votos favoráveis, um voto não (Ana Nice) e cinco abstenções (Ferrarezi, Tião Mateus, Antônio Carlos da Silva e Joilson Santos – ambos do PT e Rafael Demarchi, PRB).