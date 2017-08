PPI: operação com Eletrobras injetará ‘expressivos recursos’ no Tesouro

O governo federal informou nesta quarta-feira, 23, em material que apresenta as medidas do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que após um “diagnóstico meticuloso” acerca das condições financeiras da Eletrobras e do custo das ineficiências detectadas, o Ministério de Minas Energia (MME) vai submeter ao Conselho a redução da participação da União na estatal.

Segundo o material, esse será um importante passo “no sentido de resolver equívocos do passado, em que o lastro técnico foi subjugado pelas questões ideológicas”. De acordo com o governo, haverá a emissão de papéis da empresa sem subscrição da União, que será diluída e perderá o controle acionário.

A União manterá poder de veto para garantir a preservação de decisões estratégicas para o País. Segundo o governo, esse modelo já tem sido utilizado em países como Portugal, França e Itália. “A venda injetará expressivos recursos no Tesouro, mas, sobretudo, proporcionará modernização de processos, aumento de eficiência e melhoria na governança, sem que as tarifas sejam afetadas”, diz o texto.

O presidente Michel Temer está neste momento participando da terceira reunião do Conselho do PPI com ministros. Segundo o governo, neste encontro será deliberado sobre a inclusão de novos projetos, que, somados, representarão R$ 44 bilhões de investimentos ao longo dos anos de vigência dos contratos.