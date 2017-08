Taylor Swift divulga capa e título de seu novo álbum

Depois de apagar os conteúdos de suas redes sociais e de postar vídeos enigmáticos de cobras, Taylor Swift (foto) quebrou o silêncio e divulgou o título e a capa de seu novo álbum.

O Reputation será lançado apenas no dia 10 de novembro, mas a cantora anunciou um novo single para a noite da próxima quinta-feira, 24.

Os fãs especulam que o nome do álbum e os vídeos de cobra tenham relação com a ‘fama’ de Taylor Swift no ano passado, quando foi chamada de ‘cobra’ por Kim Kardashian, que divulgou um áudio desmentindo a cantora.