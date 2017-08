Lucão é emprestado pelo São Paulo ao Gil Vicente, de Portugal

O São Paulo acertou nesta quarta-feira o empréstimo do zagueiro Lucão ao Gil Vicente, de Portugal. O atleta ficará por um ano no time europeu, que poderá comprar o jogador ao final do empréstimo pelo valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 7,44 milhões).

Lucão saiu dos planos da equipe depois da derrota em casa do São Paulo para o Atlético Mineiro por 2 a 1, quando Rogério Ceni ainda comandava a equipe. Criticado pela torcida, o jogador disse depois do jogo que “para alegria de muitos”, já estaria indo embora.

O zagueiro carrega um histórico de falhas no São Paulo. A maior delas foi contra o Corinthians, no campo do adversário. Desde então, parte da torcida passou a pegar no pé do jogador.

Com as falhas contra o Atlético-MG, o zagueiro ficou em situação delicada e a diretoria decidiu afastá-lo da equipe. Desde então, Lucão treinava em separado do elenco. O atleta chegou a ser sondado pelo Atlético-PR, mas informou que uma negociação com um clube do exterior já estaria avançada.