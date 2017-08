Neste domingo (27), a partir das 8h, o Sesc Santo André promove o programa de atividades Na Rota do pedal, que visa aproximar o público-visitante da mobilidade urbana ao transporte, lazer e atividade física com estímulo, por meio do uso consciente da bicicleta.

O Desafio 65k, como denominado pelo Sesc, é uma pedalada destinada a aqueles que querem ir um pouco mais longe com um ritmo médio sem longas paradas, porém com percurso maior e duração aproximada de quatro horas. No roteiro, Rodovia Anchieta, av. Jabaquara, av. Indianópolis, Parque do Ibirapuera, Marginal Pinheiros, Parque Villa Lobos, av. Paulista, bairro do Ipiranga e av. dos Estados, ao final retornando ao Sesc Santo André.

Os interessados menores de 16 anos, devem estar devidamente acompanhados por responsável adulto. Para participar da atividade gratuita basta se inscrever pelo e-mail:pedal@santoandre.sescsp.org.br .

SERVIÇO:

NA ROTA DO PEDAL

27/08. Domingo, às 8h

Concentração no estacionamento do Sesc, às 7h30.

End: rua Tamarutaca, 302, vila Guiomar.

Tel: 4469-1200

Inscrições pelo e-mail pedal@santoandre. sescsp.org.br.

Ingresso: Gratuito.