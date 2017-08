Os candidatos que pretendem concorrer a uma bolsa na USP (Universidade de São Paulo) já podem se inscrever no vestibular 2018, organizado pela Fuvest. O prazo para realizar a inscrição encerra às 23h59 do dia 11 de setembro e as inscrições devem ser realizadas no site www.fuvest.com.br. Após preenchimento do formulário com as informações solicitadas, é gerado um boleto no valor de R$ 170 que deve ser pago em bancos ou internet antes da data de vencimento. Aos que solicitaram isenção ou anulação de taxa de inscrição, pode conferir a lista no site da fuvest na área de ‘usuários’. Para acessar a conta é necessário CPF e senha.

A novidade é que alunos que cursaram ou estejam cursando o ensino médio em escolas da rede pública, podem ter acréscimo na nota da prova na 1ªfase, que auxilia na nota final de classificação. Para receber este bônus, o candidato deve optar durante a inscrição na opção ‘Programa de Inclusão Social da USP (Inclusp)’, que prevê bônus de 12% para quem cursou ou esteja cursando o ensino médio integral na escola pública. Já para os que estudaram ensino fundamental e médio na rede pública, o bônus é maior, 15%. Caso se declare preto, pardo ou indígena, há acréscimo de 5% e outros 5% se tiver participado do programa de inclusão em 2017.

Os que estiverem cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio em 2017, podem realizar a prova como “treineiro” para avaliar e testar os conhecimentos. Três opções de carreira estão disponíveis: Treinamento de exatas, biológicas e humanidades.

A Fuvest 2018 selecionará alunos para pouco mais de 8.400 vagas disponibilizadas pela USP, sendo 3.416 na área de humanidades, 3.026 em ciências exatas e 1.960 em ciências biológicas. Outras 2.745 vagas serão disponibilizadas para alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e participaram do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). O processo para ingresso é administrado pela Pró-Reitoria de Graduação da USP.

A prova da primeira fase será aplicada em 32 cidades do Estado de São Paulo no dia 26 de setembro a partir das 13h com duração de cinco horas. São 90 testes de múltipla escolha sobre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Os locais da prova serão divulgados no dia 17 de novembro. Já a lista para os convocados da segunda fase será divulgada no dia 18 de novembro. Nesta etapa, os candidatos farão três provas discursivas, todas com quatro horas de duração.

– 7 de janeiro de 2018 (domingo): 10 questões de português e uma redação

– 8 de janeiro de 2018 (segunda-feira): 16 questões de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática e química.

– 9 de janeiro de 2018: 12 questões com disciplinas de acordo com a área da carreira escolhida.

Haverá ainda provas específicas para os cursos de Artes Visuais, Artes Cênicas e Música. A lista de aprovados na primeira chamada será divulgada no dia 2 de fevereiro de 2018.