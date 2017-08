Volume de passageiros internacionais no aeroporto de Guarulhos bate recorde

Em julho, 1,3 milhão de passageiros internacionais entraram ou saíram do País pelo aeroporto de Guarulhos – volume recorde, superando o 1,295 milhão registrado em janeiro de 2015. Os dados são da GRU Airport, concessionária do aeroporto.

Este é o quinto mês consecutivo de expansão no segmento internacional. Os dois destinos que mais movimentaram passageiros foram Buenos Aires (12,3% do total), na Argentina, seguido por Santiago (8,5%), no Chile.

Considerando o volume total de passageiros nacionais e internacionais, 21 milhões de pessoas foram transportadas no aeroporto até o final de julho.