A peça Trair e Coçar é Só Começar, que seria apresentada em 8 de junho, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, e foi cancelada por motivos de saúde de um dos atores, será realizada no dia 31 de agosto (quinta-feira), às 21h, no mesmo local.

Os ingressos que foram adquiridos para a primeira data continuam válidos para a apresentação do dia 31.

Com 31 anos ininterruptos em cartaz, Trair e Coçar É Só Começar, de Marcos Caruso, já acumulou cerca de seis milhões de espectadores em quase nove mil apresentações, desde sua estreia, em 26 de março de 1986, no Rio de Janeiro. A peça virou filme e série do Canal Multishow, além de ter sido aclamada como ponto turístico pela Veja São Paulo, em março de 2010.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site bilheteriaexpress.com.br e na bilheteria do Teatro. Comprado antecipadamente, a entrada custa R$ 50 inteira e R$ 30 a meia. No dia, o ingresso custa R$ 60. Indicação etária: 12 anos.