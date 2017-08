Ermínio quer entrar para grupo dos maiores artilheiros do Azulão

Ao balançar as redes contra a Portuguesa Santista, Ermínio chegou aos 20 gols pelo São Caetano. Número que o deixa muito próximo do seleto grupo dos dez principais goleadores da história do clube.

Satisfeito com o momento pelo qual passa, o atacante fez questão de dividir os méritos com o restante do elenco.

“Fico feliz por ajudar o São Caetano a conseguir as vitórias, e ainda mais por estar perto de entrar para a história do clube com esta marca. Isso é fruto de muito trabalho e empenho. Tenho que agradecer a todos os jogadores, pois não jogo sozinho”, afirmou o goleador azulino na Copa Paulista, agora com seis gols marcados.

Números

Adhemar é o artilheiro máximo do Pequeno Gigante ao balançar as redes em 68 oportunidades. Já na décima colocação – que pode ser alcançada por Ermínio -, estão César, Luan e Jô Fernandes, todos com 24 tentos anotados.

Vitória importante

O triunfo passado, contra a Portuguesa Santista, também foi bastante comemorado pelo elenco do São Caetano. Responsável por abrir o caminho para a goleada de 5 a 1, Ermínio analisou os pontos fortes da equipe na oportunidade.

“Uma partida que colocamos um ritmo forte. Fizemos o primeiro gol, ampliamos rápido o marcador, mas, ainda no primeiro tempo, perdemos algumas oportunidades. Já na segunda etapa a equipe voltou melhor e conseguiu fazer o resultado desejado”, contou o atacante.

Líder do Grupo 3 da Copa Paulista, o Azulão volta a campo no próximo sábado. Oportunidade que enfrenta o Taubaté, às 16h, no Anacleto Campanella.