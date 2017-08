O Brasil ficou em primeiro lugar na última edição do Campeonato Sul-Americano de judô Sub-21, representado pela judoca de São Caetano Estefani Oliveira. A atleta, que compete pela Associação Desportiva São Caetano, foi campeã da categoria ligeiro até 48 kg.

Feliz pela conquista até então inédita na carreira, a judoca descreveu a emoção que teve ao conduzir o Brasil ao patamar mais alto do pódio. “Um título muito importante, principalmente por estar representando o meu País. É a primeira vez que consigo uma medalha de ouro internacional. Estou voltando de lesão agora, pois acabei me machucando no início do ano, quando fui competir na Alemanha e retornei para lutar justamente nesta competição. Graças a Deus deu tudo certo”, afirmou.

Outras campeãs

Além do sucesso de Estefani Oliveira, os tatames da agremiação do ABC contaram neste ano com as conquistas de Natália Oliveira, vencedora do Pan-Americano, e Amanda Oliveira, terceira colocada no Pan-Americano Oppen, disputado em Santiago, no Chile.