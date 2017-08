Comércio eletrônico fatura R$ 21 bi no 1º semestre, alta de 7,5%, segundo Ebit

As vendas do comércio eletrônico somaram R$ 21 bilhões no primeiro semestre de 2017, um crescimento de 7,5% na comparação com igual período do ano anterior, conforme dados do relatório WebShoppers, da Ebit.

O número de pedidos nas lojas online cresceu 3,9% na comparação anual, chegando a 50,3 milhões entre janeiro e junho deste ano. Já o tíquete médio das compras aumentou 3,5%, para R$ 418.

A expectativa da Ebit é de um crescimento mais acelerado na segunda metade do ano. A projeção considera que entre julho e dezembro as vendas deverão aumentar entre 12% e 15% na comparação com os mesmos meses de 2016. Com isso, o mercado de comércio eletrônico deve fechar 2017 com 10% de alta no faturamento acumulado ante o ano anterior.