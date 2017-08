Com TLP no radar, dólar cai com exterior

O dólar opera em queda nesta manhã desta quarta-feira, 23, em linha com o enfraquecimento da moeda no exterior, enquanto por aqui o mercado acompanha a retomada, há instantes, da sessão que analisa a Medida Provisória 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), em comissão mista do Congresso.

A expectativa do governo federal é de que seja aprovado hoje o relatório do deputado Betinho Gomes (PSDB-CE) e que a matéria siga para o plenário da Câmara para ser votada em seguida. Um eventual adiamento sinalizaria incertezas em relação ao andamento das demais reformas propostas pelo governo, segundo agentes do mercado.

Às 9h30 desta quarta, o dólar à vista no balcão estava negociado a R$ 3,1602 (-0,32%), enquanto no mercado futuro para setembro a moeda era cotada a R$ 3,1655 (-0,09%). Lá fora, o índice DXY se enfraquece após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar em discurso ontem à noite que está preparado para fechar o governo se não conseguir aprovar financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México, segundo analistas.