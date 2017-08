IPCA-15 sobe em 0,35% em agosto, ante queda de 0,18% em julho, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,35% em agosto, após recuar 0,18% em julho. O resultado, divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou no piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam uma alta entre 0,35% e 0,65%, com mediana positiva de 0,40%.

A inflação de 0,35% registrada em agosto foi o resultado mais elevado para o índice desde fevereiro, quando a taxa foi de 0,54%, informou o IBGE. No mesmo mês do ano passado, a alta do IPCA-15 havia ficado em 0,45%.

A taxa acumulada em 12 meses desacelerou de 2,78% em julho para 2,68%, o menor patamar desde março de 1999, quando estava em 2,64%. Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumula aumento de 1,79% no ano.