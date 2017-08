O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), nega acordo consolidado com a Sabesp para a concessão do Semasa conforme foi publicado em alguns jornais na última segunda-feira (21). O tucano afirmou porém que está em negociação com a companhia e que a derrota no CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) obriga ainda mais o governo a chegar ao consenso com a estatal.

Lauro Michels visita TCE-SP

O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), visitou o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Sidney Estanislau Beraldo, nesta terça-feira (22). Segundo o verde, foi discutido a situação econômica do município e foi apresentado os planos para o futuro. A curiosidade fica pelo fato da Corte de Contas ter reprovado as contas de 2015 da Prefeitura diademense, ainda na primeira gestão do verde.

Atila garante que não há mais pacientes nos corredores do Nardini

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), visitou o Hospital Nardini, nesta terça-feira (22). Segundo o socialista, houve uma “surpresa”, pois foi constatado que não existem mais casos de pacientes internados nos corredores do equipamento há uma semana. “Com trabalho e inteligência, otimizamos nosso espaço e mão de obra para adequarmos leitos enquanto a reforma do Pronto Socorro não termina”, disse o prefeito.

Porém, equipamento mauaense ainda sofre com contraste

Apesar da boa notícia que Jacomussi trouxe sobre o local, o Hospital Nardini ainda é alvo de críticas da população. Além disso, existe a reclamação de ex-funcionários do local que foram contratados pela Fundação do ABC e que recentemente foram demitidos, e alegam que não receberam seus direitos. Um abaixo assinado foi protocolado na Câmara sobre o assunto.

Prefeitos do PSB começam a demonstrar seu apoio a Marcio França

O que não estava tão evidente passou a ficar. Os prefeitos de Mauá, Atila Jacomussi, e de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (ambos do PSB), já começaram a demonstrar mais apoio a futura candidatura do vice-governador, Marcio França (PSB), ao comando do Palácio dos Bandeirantes. O fato ficou evidente nesta segunda-feira (21). França concedeu uma entrevista ao programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura. Kiko divulgou o fato pelas redes sociais enquanto Jacomussi fez questão de acompanhá-lo nos estúdios.