Coreia do Norte diz que ameaças dos EUA alimentam programa nuclear

O diplomata Ju Yong Chol, enviado da Coreia do Norte às negociações de desarmamento da Organização das Nações Unidas (ONU), disse que “ameaças e pressões militares” dos Estados Unidos servem, somente, para alimentar o programa nuclear de Pyongyang.

Nesta terça-feira, Ju disse que outros países que falaram em uma sessão da Conferência sobre Desarmamento contra as armas nucleares do regime de Kim Jong-un e contra os testes de mísseis estavam “acompanhando a posição hostil” dos EUA. O diplomata acusou Washington de tentar “atribuir a culpa da situação tensa na Península Coreana para a Coreia do Norte”.

O embaixador dos EUA, Robert Wood, advertiu que os programas de armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte “representam graves ameaças para o mundo inteiro” e disse que os recentes testes de mísseis balísticos intercontinentais por parte de Pyongyang mostraram que o “comportamento perigoso e imprudente” norte-coreano desestabilizava a região e além dela. Segundo Wood, “o caminho para o diálogo continua aberto”. Fonte: Associated Press.