Bolsas de NY fecham em alta apoiadas pelo setor de tecnologia

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça-feira, 22, impulsionadas pelas ações do setor de tecnologia, na esteira de recuos recentes desses papéis.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,90%, aos 21.899,89 pontos; o S&P 500 subiu 0,99%, para 2.452,51 pontos; e o Nasdaq ganhou 1,36%, encerrando aos 6.297,48 pontos.

Algumas das empresas que observaram os maiores ganhos hoje foram as duramente atingidas nos recuos de sessões recentes, como varejistas de materiais para construção e gigantes de tecnologia.

Os índices de ações ganharam fôlego depois de relatos de que assessores do presidente americano, Donald Trump, e líderes congressistas estão mostrando progresso na formulação de um plano tributário.

As bolsas também ganharam impulso depois de relatos de que o fundo soberano de US$ 1 trilhão da Noruega – o maior do mundo – estava aumentando sua exposição a ações.

A recuperação dos índices em Wall Street vem na esteira do aumento de tensões entre o governo Trump e o regime da Coreia do Norte, que afetou a confiança dos investidores. “Parece que os traders estão tirando vantagem da recente onda de vendas para comprar nos mergulhos”, disse David Morrison, estrategista da Spread Co.

O setor de tecnologia avançou 1,45% no S&P, sendo destaque do dia. As ações da Apple subiram 1,63%, e a Cisco Systems viu seus papéis avançarem 1,63%. A Caterpillar fechou em alta de 1,95% e a Boeing ganhou 1,73% após avançar num processo de licitação para revitalizar o sistema de mísseis norte-americano.

O setor de Defesa também se beneficiou de um discurso de Trump a militares na noite de segunda-feira, em que o republicano reforçou o compromisso do seu país na guerra do Afeganistão. A Lockheed Martin subiu 0,97%. (Com informações da Doe Jones Newswires)