A Coop – Cooperativa de Consumo anunciou nesta terça-feira (22), o início das obras de sua nova loja no bairro Assunção (avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1.496), em São Bernardo. Serão investidos R$ 13,4 milhões no local, com 9,7 mil m², e que terá 4,1 mil m² de área construída. A conclusão das intervenções devem ocorrer na segunda quinzena de novembro.

Essa será a quinta loja da Coop no município, tornando São Bernardo o segundo principal local de investimentos da empresa – atrás apenas de Santo André com 17 unidades. “Aqui terá uma loja de padrão alto, com um investimento grande e uma construção que também terá uma ligação com a sustentabilidade. Esperamos entregar tudo isso em três meses”, afirmou o diretor-presidente da Cooperativa, Marcio Valle.

O terreno até pouco tempo era locado pela Seta Atacadista e passará por uma grande mudança. Da atual estrutura ficará apenas o telhado e sua base, as paredes serão derrubadas para que uma nova estrutura seja levantada. O local também abrigará um estacionamento com 180 vagas.

Segundo Valle, a expectativa é que o local abra 148 novos postos de trabalho diretos e que o número possa chegar a 190 com os indiretos. O número, no entanto, pode aumentar se for levado em conta a possibilidade de outros empregos indiretos que podem aparecer futuramente. “Se pensar que podem ter até quatro empregos indiretos para cada emprego direto, mais 200 ou 300 pessoas também serão beneficiadas”, disse em seu discurso o prefeito Orlando Morando.

O chefe do Executivo salientou que outras duas redes atacadistas também vão se instalar no município, mas preferiu não divulgar os nomes para não atrapalhar as negociações. Em relação a Coop, Marcio Valle afirmou que a Cooperativa pretende investir também na construção de drogarias. No plano de expansão da empresa, a expectativa é inaugurar entre nove e dez lojas por ano.

Incentivo

Morando relembrou que enviará um projeto de incentivo fiscal ao Legislativo. A intenção do Executivo é dar desconto de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços) para as empresas que gerarem novas vagas de emprego no município.

O chefe do Executivo também pediu para que a Coop entre no programa ‘Emprego Cidadão’ que visa dar postos de trabalho para moradores de rua. Até o momento 30 pessoas foram beneficiadas com a ação.