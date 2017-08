As artistas e irmãs Marisa e Elvira Brito, do Ateliê Las Hermanas, trazem ao Shopping Praça da Moça, em Diadema, a nova coleção de bonecas decorativas, inspiradas nas Abayomi*, figuras sem rostos ou traços definidos, uma referência à diversidade e beleza das etnias africanas.

A nova coleção de bonecas valoriza cores, acessórios, estilos de cabelos e seguem diferentes tendências da moda e do comportamento, do casual à alta costura. A base das criações são peças em madeira, linhas, lãs, tecidos, bordados, crochê, tricô, pintura, colagens, pedrarias e acessórios. “Os looks das bonecas desmistificam o estereótipo da mulher negra serviçal ou hipersexualizada, remetendo a ideais de respeito, beleza, feminilidade e igualdade de direitos”, afirma Elvira Brito.

Ao mesmo tempo, a dupla de artistas lança também outra coleção intitulada “Espelhos” – espelhos de 35 x 45 cm, emoldurados com diferentes tipos de turbantes, cabelos black power, tranças ou dreadlocks.

Após atuarem na área da Educação por mais de três décadas, com ênfase na Cultura de Paz e Direitos Humanos, as irmãs Marisa e Elvira Brito, criaram em 2016 o Ateliê “Las Hermanas” e transformaram seu hobby (decoração, artesanato e moda) em atividade profissional, combinando criatividade e responsabilidade social e com isso já participaram de importantes eventos. Não por acaso, a temporada da exposição no Shopping Praça da Moça contará também com rodas de conversa, saraus e oficinas sobre temas relacionados às questões étnico-raciais.

*Sobre as bonecas Abayomi:

Para acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo dos tumbeiros – navios de pequeno porte que realizavam o transporte de escravos entre África e Brasil – as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós. As bonecas, símbolos de resistência, ficaram conhecidas como Abayomi, termo que significa ‘Encontro Precioso’. Sem costura alguma (apenas nós ou tranças), a Abayomi não possuía demarcação de olho, nariz ou boca, de forma que as múltiplas etnias africanas fossem reconhecidas em cada boneca.

Serviço:

“Black Queens”: Exposição de Marisa e Elvira Brito – Ateliê Las Hermanas.

Quando: Até 24 de setembro