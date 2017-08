No capítulo desta quarta-feira (23), Madalena se emociona ao abraçar Dom e ver a família reunida. Tânia conta a Sabine que Cristóvão saiu com Dom. Douglas promove Agnaldo a concierge e avisa que ele tem que substituir Malagueta à altura. Prazeres comenta com Neide sobre seu interesse por Timóteo. Pedrinho decide comprar uma joia para conquistar Sabine. Madalena deixa claro para Cristóvão que a volta de Tidinho não apagará o passado. Sabine convida Malagueta para jantar em sua casa. Sabine manda Douglas demitir Cristóvão. Agnaldo e Wanderley fazem as pazes. Timóteo diz a Athaíde que tem uma ideia para pegar a documentação que está com Arlete. Sabine aceita a joia de Pedrinho. Athaíde manda Timóteo vigiar Arlete. Eric pergunta a Luíza o motivo de ela estar vendo fotos de Mirella.