No capítulo desta quarta-feira (23), Anderson conclui que Mitsuko instigou Nena contra seu namoro com Tina. Tato afirma para K2 que gosta dela como amiga. Samantha e MB insinuam para Felipe que Clara está interessada em Guto. Ellen não consegue contar para Tato sobre a volta de Deco. Keyla passeia com Deco e Tonico. Josefina acredita que Benê esteja gostando de um rapaz. Marta, Leide e Lica especulam sobre a relação de Luís e Clara. Tina confronta Mitsuko. Roney descobre que saiu o resultado do exame de DNA de Tonico.