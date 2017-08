No capítulo desta quarta-feira (23), o ministro leva Thomas à embaixada da Inglaterra. Peter decide ajudar Amália a procurar seu filho. Hugo insiste para que Elvira conte a verdade sobre seu casamento com Joaquim. Leopoldina se declara para Dom Pedro. Anna é chamada para comparecer à embaixada da Inglaterra. Licurgo tira satisfações com Hércules ao vê-lo se insinuar para Germana. Amália afirma a Madre Assunção que existe uma forma de saber a identidade de seu filho. Thomas ameaça Anna. Patrício agradece Nívea por não tê-lo denunciado. Dom Pedro decide se aliar à maçonaria, e Bonifácio fica contrariado. Wolfgang conversa com Ferdinando sobre Diara. Hugo engana Licurgo e consegue pegar sua assinatura. Diara revela a Wolfgang a suposta tentativa de suicídio de Greta. Cecília conta para Joaquim e Anna sobre Libério e eles pensam em uma alternativa para ajudar. Os piratas capturam Elvira. Dom Pedro assume o cargo de Bonifácio na maçonaria. Joaquim e Anna fazem um acordo com os piratas.