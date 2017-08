A Cabify, plataforma inteligente de mobilidade urbana, está ampliando sua atuação no ABC. Todos os moradores das cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano que solicitarem corridas até a Estação Sacomã, em São Paulo, até o dia 31/08, serão contemplados com vouchers de desconto que pagam até metade da viagem, bem como aqueles que fizerem o caminho contrário.

A partir do uso do código ESTSACOMA, a plataforma promoverá viagens com 50% off, com desconto máximo de R$15, em oferta válida para a categoria Lite até as 21h de 31 de agosto. O desconto não é aplicável para contas corporativas.

A expansão no ABC está alinhada com o modelo de negócios da Cabify, que opera de acordo com a demanda em cada uma das cidades onde atua. A plataforma está ampliando sua atuação na região apoiada no aporte de 200 milhões de dólares que recebeu recentemente para investimentos no País. “Estamos realizando esse investimento para aumentarmos nossa operação sem reduzir a qualidade dos serviços que oferecemos. Assim, conseguimos avançar frente à concorrência”, explica Cláudio Azevêdo, General Manager da Cabify em São Paulo, Santos e Campinas.

Novos motoristas

Para garantir ainda mais a qualidade do serviço que oferece na região, a Cabify fará, nas próximas semanas, o cadastro de novos motoristas parceiros em Santo André. O cadastro será feito todas as terças e quintas-feiras, até o final de setembro – com exceção do feriado de Sete de Setembro, na loja Yes Aluguel de Carros, localizada na Avenida Santos Dumont, 110, Santo André, entre 13h e 17h.

Entre os pré-requisitos, a Cabify pede que os veículos tenham 4 portas, ano de fabricação a partir de 2012 e cores neutras ou escuras. Os modelos de veículos aceitos pela plataforma podem ser conferido no link. Mais informações sobre o cadastro de novos motoristas parceiros podem ser encontradas em http://cbify.com/parceirosABC. Os motoristas interessados no cadastro terão desconto no estacionamento da rua Senador Fláquer, 799, em Santo André – local próximo à loja da Yes Aluguel de Carros.

Para garantir a qualidade de seu serviço, a Cabify realiza palestras informativas com seus novos motoristas parceiros, nas quais disponibiliza orientações a respeito de legislação, direção segura e técnicas de atendimento para garantir que os usuários tenham a melhor experiência possível ao se deslocarem de um ponto a outro com a plataforma. Já no quesito segurança, a Cabify também se posiciona de maneira forte ao aceitar pagamentos apenas por meio de cartão de crédito e PayPal.

A plataforma opera, atualmente, em sete cidades do Estado de São Paulo – São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, São Bernardo, São Caetano e Santo André – e também em outras cinco capitais – Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).