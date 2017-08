O Fundo Social de Solidariedade de Mauá arrecadou 60 mil peças na Campanha do Agasalho deste ano. As doações serão repassadas para mais de 50 entidades da cidade para auxiliar famílias de baixa renda. As entregas já estão em andamento.

A Campanha do Agasalho deste ano teve início no dia 2 de junho e terminou no dia 31 de julho. Foram mais de 80 pontos de arrecadação, com entrega de roupas e calçados em todas as 41 escolas da cidade, nas 23 UBSs e no Hospital Nardini, além do ponto de arrecadação na sede da Prefeitura de Mauá.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andreia Rios, afirma que ampliação da participação municipal na campanha foi fundamental para garantir que mais famílias fossem beneficiadas pelo programa. “Mauá tem um povo ativo, um povo que sempre apoia essas causas e vamos trabalhar agora para que esses agasalhos cheguem às mãos de quem realmente precisa o mais rápido possível”, diz.

Os agasalhos arrecadados são distribuídos pelo Fundo Social da Solidariedade para famílias cadastradas em programas e projetos sociais de baixa renda e para entidades que auxiliam munícipes em situação de rua.

Andreia tem se empenhado em ampliar as ações sociais na cidade. Entre as doações da campanha, Andreia conseguiu 300 cobertores para serem entregues ao Centro POP, que auxilia os moradores em situação de rua.

Aumentar parcerias, segundo Andreia, é garantir maior alcance de atendimentos. “É muito importante que a população se sinta acolhida, que saiba que pode contar com a gente. Estamos aqui para trabalhar por todos e melhorar a vida de cada morador de Mauá”.