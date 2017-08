Moradores da parte alta do bairro Baeta Neves, em São Bernardo, têm reclamado sobre a falta de luz e quedas constantes de energia durante o dia e a noite. A oscilação, que ocorre há cerca de dois meses, também acontece nos refletores da Praça Samuel Wainer e nos postes de iluminação pública nos arredores da praça. Por ser um dos bairros com maior índice de criminalidade da cidade, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a situação preocupa quem passa pela região.

A última queda na parte alta do bairro aconteceu nesta segunda-feira (21/08), às 10h30. A AES Eletropaulo informou aos moradores via SMS que a falta de luz foi identificada e deveria retornar às 14h. A luz voltou antes do previsto, , no entanto, voltou a cair mais vezes durante o dia.

Edinho Marquesi, morador da rua José Rusig, na parte alta do bairro, não esconde a indignação. “No Baeta a iluminação virou bagunça, se fizer uma fiscalização geral em diversos pontos, tem mais lâmpadas apagadas do que acessas e em locais precários de segurança. Prejudica em tudo, tira nosso conforto”, conta.

De acordo com relatos, por volta das 19h, a escuridão tomou conta da rua Marília e da praça Samuel Wainer. Os refletores do espaço público de lazer ficaram apagados até às 21h, quando a equipe da AES Eletropaulo chegou ao local. Assim que o grupo foi embora, a luz voltou a apagar. “Imagina se uma mulher, voltando da escola ou trabalho às 23h, tiver que passar por uma rua assim”, diz um morador da rua Maria de Fátima, que prefere não ser identificado.

Resposta

Em nota, a AES Eletropaulo informou que “para a região, neste semestre, estão previstas podas de árvores, instalações de religadores automáticos – equipamentos que permitem o restabelecimento mais rápido da energia – e manutenções com equipamentos que detectam​, antecipadamente, possíveis objetos lançados ​na rede elétrica.”

Responsável pela manutenção da iluminação pública da cidade, a Prefeitura de São Bernardo não respondeu até o fechamento desta matéria. (Colaborou Raíssa Ribeiro)