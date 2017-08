Com finalidade de incentivar a convivência mais pacífica e segura entre motoristas e pedestres, a Prefeitura de São Bernardo reativou em agosto o Centro de Reflexão de Trânsito (CRT). Criado para oferecer atividades educativas para alunos do Ensino Infantil e Fundamental das escolas municipais e particulares, as ações do local haviam sido paralisadas. O prefeito Orlando Morando fez uma vistoria no local na manhã desta terça-feira (22/08) e acompanhou as atividades Dicas e Prevenção de Acidentes de Trânsito e “LEGO – Cidade Legal”, realizada por 60 crianças da EMEB Profª Ana Henriqueta Clark Marim.

Com os bons resultados gerados pela ação, o chefe do Executivo estuda, juntamente com a Secretaria de Transportes e Vias Públicas e Educação, a ampliação do atendimento para o período noturno para incluir os pais nas atividades educativas.

“Essa atividade é fundamental, pois a violência no trânsito, infelizmente, é um processo crescente. Uma das formas de inibir é começar o processo de conscientização desde cedo. Hoje, por exemplo, não consigo sair de casa sem que meus filhos me alertem sobre a importância do cinto de segurança. O CRT de São Bernardo é uma referência no estado, e deve voltar a atender cerca de 1,2 mil alunos por mês”, explicou o prefeito Orlando Morando.

A ação educativa acontece nos períodos da manhã e tarde, com duas horas e meia de duração. Os alunos participam de uma vivência no circuito aberto, passando por experiências no trânsito no papel de ciclistas, pedestres e passageiros. Além de aprenderem as regras básicas, as crianças são estimuladas a reconhecer os equipamentos e a sinalização de trânsito como semáforos e faixas de pedestre. Outra dinâmica muito apreciada é a simulação de uma situação de trânsito em uma cidade montada por eles com peças da LEGO, uma atividade lúdica que estimula as crianças a refletir e repensar seu papel no trânsito e na cidade. No final, há apresentação de uma peça teatral que repassa tudo o que as crianças aprenderam durante a atividade.

“A criança é uma multiplicadora. O que ela aprende aqui vai passar para todas as pessoas que conhece: pai, mãe, tios, avós, entre outros. O feedback que recebemos dos pais é o seguinte: depois que meu filho passou por aqui, não posso fazer mais nada de errado quando estou dirigindo. Assim, as crianças acabam contribuindo com a educação dos pais no trânsito”, afirmou o secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador.

Rua do Lazer – As atividades do CRT também são desenvolvidas todos os domingos por meio do programa Rua do Lazer, nas Avenidas Juscelino Kubitschek (Alves Dias), Barão de Mauá (Chácara Inglesa) e Francisco Prestes Maia (Centro). Nos locais é realizada a vivência no circuito aberto, passando pelo papel de ciclistas. Para essa atividade, o prefeito Orlando Morando autorizou a ampliação do número de bicicletas para 40. Para participar das atividades desenvolvidas no CRT, os interessados devem ligar para 4126-2900. O Centro fica na rua Humberto Luis Gastaldo, 40, no Parque São Diogo.