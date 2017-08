Uma aula completa de ecologia e apoio nutricional na hora da merenda. O Hortas Orgânicas e Educação Alimentar é um dos programas de Mauá que tem ganho destaque na administração Um Novo Tempo. Os alunos participaram do plantio, adubagem e irrigação das plantas em uma aula completa pelo projeto. Atualmente, 17 das 41 escolas municipais de Mauá contam com hortas para consumo próprio.

O Projeto Hortas Orgânicas e Educação Alimentar demandou instalação de canteiros no solo e hortas suspensas em 14 escolas da rede municipal de ensino. As diversas colheitas e o ânimo dos alunos são indicadores positivos de que as atividades educativas são benéficas ao aluno e à escola.