A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia, abriu inscrições para o curso gratuito de Dança Contemporânea. Interessados em frequentar as aulas deverão ter idade de mínima de 16 anos e efetuar a matrícula – enquanto houver disponibilidade de vagas – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Cultural – rua Dr. Yutaka Ishihara, 220 – Jardim Pastoril.

As aulas acontecem todas as sextas-feiras, das 18h30 às 20h, no Centro Cultural. É possível participar de uma aula experimental para conhecer o curso antes de efetivar a inscrição. No ato da matrícula é necessário levar cópia do comprovante de residência em Ribeirão Pires e do RG. Mais informações: 4824-1781.

Serviço:

Inscrições de Dança Contemporânea: Vagas limitadas

Local: Centro Cultural – rua Dr. Yutaka Ishihara, 220 – Jardim Pastoril

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h