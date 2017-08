O Centro Cultural Serraria, em Diadema, abre 200 novas vagas para oficinas de iniciação teatral. A proposta é atender o público juvenil que queira conhecer as artes cênicas para posteriormente aprofundar esse conhecimento em conteúdos técnicos como direção, expressão corporal, sonorização, iluminação e a história do teatro.

As inscrições vão até 2 de setembro, das 9h às 16h, no Centro Cultural (rua Guarani, 790, bairro Serraria). As oficinas são destinadas para maiores de 11 anos e para a inscrição é obrigatório apresentar o RG original. Pessoas com menos de 14 anos devem vir acompanhadas dos pais para fazer o cadastro. As aulas começam dia 11 de setembro, em dois períodos, manhã e tarde, sempre às segundas, terças e quintas-feiras.

Segundo o secretário de Cultura, Eduardo Minas, a proposta é sensibilizar o jovem para que ele aumente o interesse pelas artes cênicas. “Vamos utilizar vivências e recursos técnicos para despertar nos participantes a vontade de estudar teatro. Isso será feito por meio de jogos, experimentações, esboços lúdicos e improvisações que se constituem a base da iniciação da técnica teatral”, afirma.

O Centro Cultural Serraria está inserido na Rede CulturArte que traz nova ressignificação aos espaços de cultura do município. Para integrar-se ao programa, o espaço passou por uma revitalização que incluiu reforma geral do prédio, implantação de rede de wi-fi e reformulação pedagógica nos cursos e oficinas realizados.

Atualmente, o CC Serraria realiza oficinas nas áreas de dança; teatro; música; canto coral; iluminação, sonoplastia e sonorização e artesanato, que são frequentadas por 350 alunos. Nas oficinas da área das artes cênicas estudam 150 pessoas. Com a abertura de novas inscrições, a linguagem teatro terá 350 vagas tornando o espaço cultural em um polo de fomento a este segmento artístico. As oficinas são gratuitas e atendem público adulto e infantil. Informações: 4056-4950.