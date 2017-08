Na próxima terça-feira (29), das 19h às 21h, o Senac São Bernardo recebe o What the Hell is Cannes?, evento promovido pelo Senac São Paulo cuja proposta é promover discussão sobre os resultados do Festival de Criatividade de Cannes, um dos mais importantes da área de comunicação, publicidade e propaganda. Na ocasião, Célio Ashcar, sócio da Aktuellmix e jurado do Promo & Activation em 2017, conversa com os participantes sobre os trabalhos e prêmios apresentados em Cannes, discute as campanhas vencedoras no festival, além de apresentar as principais tendências do mercado.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral, mas especialmente indicado para profissionais e estudantes da área. Para participar, é preciso fazer inscrição antecipadamente no Portal Senac (www.sp.senac.br/sbcampo) ou presencialmente na unidade que fica na av. Senador Vergueiro, 400, em São Bernardo.

Sobre o palestrante

Celio Ashcar Junior é um influente e talentoso profissional da comunicação brasileira, sócio da AktuellMix – uma fusão entre as agências Mix Brand Experience e Aktuell. Atualmente, também é presidente da AMPRO (Associação de Marketing Profissional).

Ele já esteve à frente na operação de projetos conhecidos como MasterCard Surprise Program, SKY no Rock in Rio e lançamento da Árvore de Natal da Cidade de São Paulo. Em 2017, foi jurado do Promo & Activation no Festival Lions Cannes.

Comunicação e artes no Senac São Bernardo

A unidade oferece diversos cursos na área de comunicação e artes para formar profissionais no segmento. Para quem busca esse tipo de especialização, o Senac São Bernardo destaca 17 cursos livres e 5 técnicos com inscrições abertas para turmas do segundo semestre. Mais informações sobre cursos e inscrições estão disponíveis no Portal Senac (www.sp.senac.br/sbcampo) ou presencialmente na unidade.