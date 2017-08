A Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos em Ribeirão Pires segue nesta semana em diversos bairros da cidade. As equipes da Vigilância à Saúde aplicarão as doses da vacina em pontos localizados em Ouro Fino, Parque das Fontes, Iramaia, Vila Aurora, entre outras áreas. Neste sábado (26/8), a campanha acontecerá, das 9h às 14h, na Vila do Doce, região central de Ribeirão Pires.

Até o dia 28 de agosto, encerramento da campanha, a Prefeitura realiza a vacinação em mais de 60 pontos que percorrerão todo o município. O calendário de vacina segue cronograma de datas e horários pré-estabelecidos, inclusive aos sábados e domingos (cronograma abaixo). A imunização também será feita durante todo o período da campanha, de segunda a sexta, das 8h às 17h, no Centro de Controle de Zoonoses (rua Catharina Rios Giachelo, 185 – Centro).

Em Ribeirão Pires, de acordo com estimativa do Governo do Estado, há cerca de 20 mil cães e cerca de 6 mil gatos. Até a última sexta-feira, dia 18, a Prefeitura aplicou cerca de 10 mil doses da vacina antirrábica.

A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letal. Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la. A doença apresenta dois principais ciclos de transmissão: urbano e silvestre, sendo o urbano passível de eliminação, por se dispor de medidas eficientes de prevenção, tanto em relação ao ser humano, quanto à fonte de infecção (Ministério da Saúde).

Confira abaixo cronograma da vacinação:

22 de agosto – Terça-feira

9h às 12h – EE. Dom José Gaspar – rua Isidoro Fontes S/N – Vila Aurora

9h às 12h – Etec Ribeirão Pires – rua Bélgica nº 88 – Jd Alvorada

14h às 16h – Em. Neusa Luiz Sanches – rua Papa João XXIII – Vila Suissa

14h às 16h – Daniel da Geladeira – rua Luis Betega S/N – Vila Aparecida

23 de agosto – Quarta-feira

9h às 12h – Bar do Santos – rua Pedro Barbosa de Lima nº 03 – Jd Vista Linda

9h às 12h – Campo da rua Augusta – rua Augusta em frente ao nº 142 – Vila Suissa

14h às 16h – Bar da Leda – rua Primo Bertoldo – Jd. Vista Linda

24 de agosto – Quinta-feira

9h às 12h e 14h às 16h – EE. Francisco Prisco – rua Diadema nº 135 – Pq. Das Fontes

9h às 12h – Antiga Padaria do Bosque – rua Nazareno Romaldini nº 270 – Bosque Santana

14h às 16h – Portal do Iramaia – rua Dalva de Oliveira – Jd. Iramaia

25 de agosto – Sexta-feira

9h às 12h – Praça da Antiga Associação – rua Jerônimo Veiga Garcia S/N – Rancho Alegre – Ouro Fino

9h às 12h – Jd. Aprazivel – rua Javaré – Jd. Aprazivel – Ouro Fino

14h às 16h – Bar do Japonês – Estrada da Varginha – Ouro Fino

14h às 16h – Cruzeiro – Estrada do Caracu C/ Estrada do Simeão – Ouro Fino

26 de agosto – Sábado

9h às 14h – Palco Vila do Doce – Vila do Doce – Centro

28 de agosto – Segunda-feira

9h às 12h – Largo do Iramaia – Próximo ao antigo Bar do Gabriel – Jardim Iramaia