A próxima sessão do CineMaterna para mães de São Bernardo e região, com bebês de até 18 meses, acontece nesta quarta-feira (23/8) às 14h, no PlayArte do Shopping Metrópole. O filme em exibição será Planeta dos Macacos: A Guerra, escolhido por meio de enquete pelas próprias mães cadastradas no site da ONG – www.cinematerna.org.br.

As sessões promovidas pela Associação CineMaterna são especialmente preparadas para levar conforto e facilidades às mães e seus bebês. Dentro das salas de exibição há trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser utilizados gratuitamente – bem como um ‘estacionamento’ de carrinhos de bebês. A sala é levemente iluminada, com som e ar condicionado suaves; e ainda conta com um tapete emborrachado para que mães e crianças fiquem mais à vontade no chão. Mães voluntárias recepcionam o público e estão prontas para ajudar em caso de necessidade.

“O objetivo é promover o resgate social das mães no pós-parto, proporcionando a elas uma oportunidade de retornar à vida cultural e de criar uma nova rotina saudável, de lazer, integração e convívio social, em companhia de seu bebê”, conta Irene Nagashima, idealizadora do CineMaterna, que, em 2008, junto com outras mães, invadiram salas de cinema com seus bebês, começando, assim, esta iniciativa.

Nas sessões CineMaterna do Shopping Metrópole, as mamães poderão adquirir os ingressos na própria bilheteria do PlayArte, não é preciso reservar lugares. Pais e acompanhantes também são muito bem-vindos.

“Saí de uma depressão pós parto, que durou 7 meses. Agora que acordei para a maternidade, estar em uma sessão de cinema com meu filho foi ótimo pra nós dois! Tudo foi magnífico! Obrigada CineMaterna!”, conta Patrícia Neves.

A psicóloga Gabriela Netto, concorda: “Meu filho tinha dois meses quando fomos pela primeira vez e desde então vamos sempre que possível. Considero o CineMaterna uma terapia para as mães. Assistir a um bom filme é ótimo, mas, agora, o mais legal é o programa em si, se arrumar para ir ao cinema, sair um pouco da rotina – que é gostosa, mas bastante cansativa – e conhecer outras mulheres no mesmo momento de vida”, diz a mãe de Bernardo.

Sucesso em mais de 40 cidades de 16 estados do país, o CineMaterna – que é patrocinado por Natura Mamãe e Bebê – já levou quase 400 mil pessoas, entre adultos e bebês, às mais de cinco mil sessões que já realizou.

Para conhecer a iniciativa, conferir as sessões e se cadastrar para a escolha dos filmes, basta acessar: www.cinematerna.org.br.