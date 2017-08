Governo Trump teria feito “avanços significativos” na reforma tributária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autoridades do alto escalão do governo e líderes do Congresso teriam feito “avanços significativos” no projeto de reforma tributária, segundo a imprensa norte-americana.

De acordo com o site de notícias Politico, que cobre os acontecimentos em Washington, haveria um “amplo consenso” entre as partes que discutem o projeto, sobre a melhor maneira de cortar impostos corporativos e de pessoas físicas.

O avanço no projeto, mesmo que pequeno, estaria dando impulso a ideia de que o governo Trump pode avançar com a reforma tributária, bastante aguardada pelos mercados.

Até o momento, o projeto da reforma tributária é liderado por Gary Cohn, chefe do Conselho Econômico Nacional do governo, Steven Mnuchin, Secretário do Tesouro, Paul Ryan, líder da Câmara, Orrin Hatch, presidente do comitê de Finanças do Senado e Kevin Brady, presidente do comitê de Meios da Casa. O grupo foi apelidado de “Big 6” e tem o objetivo de projetar um “front unido de questões políticas”.