Fundo soberano da Noruega obtém melhor resultado semestral da história

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, continuou a marchar rumo a um valor de aproximadamente US$ 1 trilhão, após seu melhor resultado semestral da história. O fundo atualmente é avaliado em aproximadamente US$ 957 bilhões, após anunciar um retorno de 2,6% em seus investimentos no segundo trimestre, ajudado por um desempenho sólido de seu portfólio no mercado acionário.

O Norges Bank Investment Management (NBIM, na sigla em inglês), braço do banco central que gerencia o fundo, disse na terça-feira que o retorno trimestral ficou em 202 bilhões de coroas norueguesas (US$ 25,6 bilhões). O valor total do fundo em 30 de junho era de 8,02 trilhões de coroas norueguesas (US$ 957,13 bilhões), calculando-se a partir da cotação daquela data. Esse número poderia ser ainda maior não fosse os 16 bilhões de coroas retirados pelo governo e o fato de que a moeda está forte, o que somado retirou 32 bilhões de coroas de valor do fundo, segundo o NBIM.

No ano passado pela primeira vez o governo norueguês, buscando preencher um buraco no orçamento, retirou mais dinheiro que colocou no fundo. Em 2017, porém, os mercados acionários têm registrado recordes, em parte por causa de balanços positivos de empresas dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.