Ferrari anuncia renovação do contrato de Raikkonen para 2018

Kimi Raikkonen vai permanecer na Ferrari na temporada 2018 da Fórmula 1. Nesta terça-feira, a equipe italiana anunciou, através de um breve comunicado oficial, a renovação do contrato do piloto finlandês por mais um ano.

Esta é a segunda passagem de Raikkonen pela Ferrari, sendo que s primeira foi iniciada em 2007, quando o finlandês trocou a McLaren pela escuderia italiana. E ele foi campeão logo na sua temporada de estreia na equipe, onde permaneceu até 2009, quando deixou a Fórmula 1.

Três anos depois, Raikkonen retornou à categoria máxima do automobilismo mundial. E em 2014 o finlandês voltou a ser contratado pela Ferrari. O piloto, de 37 anos, não venceu nenhuma prova nessa sua volta para a equipe e ocupa a quinta posição no Mundial, 86 pontos atrás do alemão Sebastian Vettel, que lidera o campeonato.

Ainda assim, a direção da Ferrari optou por apostar na experiência de Raikkonen e renovou o seu contrato para a temporada 2018 da Fórmula 1. Será, assim, o seu quinto ano consecutivo na equipe e muito provavelmente o quarto ao lado de Vettel, a não ser que o alemão faça uma surpreendente saída da equipe italiana.

Apesar de ainda não ter brilhado em 2017, Raikkonen foi mais competitivo nas duas últimas provas, tanto que foi ao pódio em ambas. O finlandês conquistou nove das 20 vitórias na sua carreira pela Ferrari e já participou de 122 corridas pela equipe, só estando atrás de Michael Schumacher (179) e Felipe Massa (139). Assim, vai superar em 2018 a marca do brasileiro.