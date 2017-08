Os amantes da gastronomia da região, mais precisamente da cozinha italiana, vão ganhar mais uma opção para saborear boas receitas da culinária em Santo André. Está previsto para começar a funcionar em outubro, no bairro Jardim, o restaurante Capo, do renomado chef Arthur Sauer, que falou sobre a novidade, em primeira mão, nesta segunda-feira (21), durante entrevista ao RDtv.

O empreendimento será o primeiro do ramo em sua cidade natal e deve gerar pelo menos 15 empregos diretos. O espaço, que conta com a participação de mais dois sócios, funcionará nas esquinas das ruas das Paineiras e Caneleiras. Será o quarto estabelecimento de Sauer, que também é proprietário de hamburgueria nos Jardins, e duas unidades de restaurante italiano, em Perdizes e Pinheiros, todos em São Paulo.

“A cozinha é italiana, mas é para ser um gastrobar, onde a pessoa pode fazer um happy houer e depois jantar”, diz o chef, que ficou famoso ao vencer a primeira temporada do programa de culinária do SBT, Cozinha Sob Pressão, em 2015.

Sauer revela que já era conhecido dentro do meio gastronômico antes de participar do reality show, de uma forma mais interna, junto aos profissionais do setor. Não foi à toa que trabalhou em restaurantes famosos como o Cantaloup, Le Vin, La Tambouille e grupo Fasano (Parigi, Gero Rio e Fasano Al Mare). No entanto, ao vencer o desafio da TV, o reconhecimento foi ampliado permitindo contato mais direto com os clientes e abriu novas projeções de negócios.

“Hoje eu cozinho muito mais em eventos do que em meus próprios restaurantes. Mas claro, sempre acerto uma receita ou outra, tento melhorar alguns pratos e ouço muito a opinião dos meus cozinheiros”, ressalta, ao acrescentar algumas agendas com sua participação, entre elas, o 1º Gourmet Solidário de Santo André, na qual preparou sopa de abóbora.

Além disso, também assinou recentemente jantar promovido pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, para os chefes do Executivo da região com presença do gestor da capital, João Doria. Na TV gazeta, por exemplo, participa todas as segundas-feiras do Cozinha Amiga, onde sempre prepara uma receita de chef, na qual o objetivo é que as pessoas possam executar o prato em casa. “Eu pego muita técnica e procuro usar ingredientes simples”, aponta.

Atualmente também participa todas as sextas-feiras, da 2ª edição do Clube ABC Gourmet, no Shopping ABC, evento que teve início em março e se estenderá até 15 de dezembro. No espaço funciona uma cozinha compartilhada onde as pessoas preparam, com orientação do chef, os próprios pratos. São 60 pessoas a cada sexta-feira, das 19h30 às 20h30.

“Eu gosto que eles façam a massa, os recheios e os molhos, tudo do zero. Eu não quero deixar fácil pra eles”, afirma. Para participar as pessoas precisam gastar R$ 300 no shopping, que dão direito a troca de dois ingressos.

Na oportunidade Sauer também esclareceu que o ramo gastronômico é amplo e envolve um conjunto de pessoas para a realização da atividade e não apenas o chef de cozinha. “Tem de 25 a 30 profissões ligadas a gastronomia, indiretamente. O design de roupa, a pessoa que desenha o prato, tem o crítico, o jornalista. Todas elas são profissões que não necessariamente precisam trabalhar diretamente com comida”.