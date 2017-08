O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e o presidente da Câmara, Admir Jacomussi (PRP), receberam nessa segunda-feira (21), a visita da senadora Marta Suplicy (PMDB/SP). Segundo o chefe do Executivo, a peemedebista se colocou a disposição em ajudar na relação do município com o Governo Federal, além de ter prometido emendas para algumas áreas como a Saúde.

Manente faz maratona em congressos municipais do PPS

O deputado federal e presidente estadual do PPS, Alex Manente, fez uma verdadeira maratona no ABC no último fim de semana. O popular-socialista participou de vários congressos de seu partido pela região. Alguns dos encontros também contaram com a presença de prefeitos apoiados pela legenda como Paulo Serra (PSDB, Santo André) e Atila Jacomussi (PSB, Mauá).

PSDB define datas para escolha dos novos diretórios

O PSDB anunciou neste último fim de semana as datas das convenções municipais, estaduais e nacional. Entre 1º e 8 e outubro acontecem o encontro nas localidades com menos de 500 mil eleitores. Nesse período fica a expectativa para a definição do destino do partido em Diadema. Nos bastidores, os prefeitos Lauro Michels (Diadema, PV) e Orlando Morando (São Bernardo, PSDB) estão travando uma disputa para colocar seus aliados no comando da legenda. Atualmente, o diretório provisório está nas mãos do grupo liderado apoiado por Morando.

Demais datas dos encontros do tucanato

Entre 6 e 15 de outubro vão ser realizadas as convenções em locais com mais de 500 mil eleitores. Nos estados, os encontros ocorrem no dia 11 de novembro e no dia 9 de dezembro o encontro nacional. Neste último caso, a expectativa é se Orlando Morando vai ou não fazer parte da Executiva como deseja o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).