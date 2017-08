Seguindo à política de estreitamento de relacionamento com empresas, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), visitou nesta segunda-feira (21), a multinacional Duas Rodas, pioneira na extração de óleos essenciais, sendo a maior casa de aromas do país e que está instalada no bairro Jordanópolis.

Criada em 1925, a Duas Rodas incorporou, em 2014, as operações da marca de produtos alimentícios Mix, com planos de expansão de investimentos na cidade e no quadro de funcionários, hoje fixados em 228 colaboradores. Durante o encontro, a empresa apresentou planos de criação de pelo menos 50 novos postos de trabalho e expôs demandas para melhorias na infraestrutura do entorno da planta. Desde 2014, a Duas Rodas já criou 43 postos diretos de trabalho.

“A empresa atua no ramo de alimentos e está em pleno processo de expansão. Agora, vamos avaliar as demandas que foram feitas, e que a Prefeitura deve um retorno, porque envolve questões como iluminação, calçada, asfalto e faz parte do compromisso de nos empenhar para promover o desenvolvimento das indústrias na nossa cidade”, destacou o prefeito que foi recebido pelo responsável pelo setor de Operações da empresa, Airton Ribeiro Mendes, e pelo vereador e diretor titular do Ciesp (Centro de Indústrias do Estado de São Paulo) de São Bernardo, Mauro Miaguti (DEM).

A reunião também foi marcada pela apresentação do novo projeto de lei que a Administração vem elaborando e que prevê a concessão de incentivos fiscais, como redução do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), cobrado de empresas, indústrias, estabelecimentos de comércio e serviços que gerarem postos de trabalho na cidade. A redução da alíquota vai variar conforme o número de oportunidades criadas pelas companhias, podendo oscilar de 5% a 30%, conforme a abertura de 50 a 1 mil postos de trabalho.

“Apresentamos como está caminhando o negócio e passamos nossas demandas de infraestrutura, além do estudo de eventuais incentivos fiscais em resposta ao montante de investimentos que a empresa está fazendo na cidade”, informou Airton Ribeiro Mendes.