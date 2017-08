Ibovespa cai 0,12% com petróleo e noticiário desfavorável ao governo

O mercado brasileiro de ações teve nesta segunda-feira, 21, diferentes referências para operar, ora em alta, ora em queda. Os negócios ocorreram sob influência das commodities, do vencimento de opções sobre ações e do noticiário doméstico. O Índice Bovespa chegou a subir 0,51% pela manhã, mas virou e chegou a cair até 0,29% à tarde, como reflexo do noticiário envolvendo o senador Romero Jucá (PMDB-RR). No fechamento, o indicador marcou 68.634,64 pontos, em baixa de 0,12%. Os negócios totalizaram R$ 11,8 bilhões, volume inflado pelos R$ 4,6 bilhões movimentados no exercício de opções sobre ações.

O viés de queda foi definido pouco antes das 15h, com a notícia de que a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jucá, líder do governo no Senado, nas investigações da Operação Zelotes. O inquérito é relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski e tramita em sigilo. A informação teve reflexos significativos nos mercados de câmbio e juros e rapidamente influenciou as ordens de venda no Brasil.

“Foi uma notícia negativa para o governo, mas não chegou a representar para o mercado nenhuma reviravolta no cenário, uma vez que a notícia não trouxe fatos ou personagens novos e ainda é preciso entender quais serão os próximos passos”, disse Marco Saravalle, analista da XP Investimentos. “O mercado tem estado mais forte, menos suscetível ao noticiário político e com uma força compradora que impede uma realização de lucros mais forte”, completou.

Jucá é investigado por suposto favorecimento ao Grupo Gerdau em uma medida provisória, em troca de doações eleitorais. A Operação Zelotes detectou indícios de que o senador alterou o texto da MP 627, de 2013, para beneficiar a siderúrgica. Gerdau Metalúrgica PN foi a maior queda do Ibovespa, com -3,15%. Gerdau PN (siderúrgica) recuou 1,16%.

O sinal negativo da bolsa foi determinado em boa parte pelas ações da Petrobras, que refletiram as quedas superiores a 2% nos preços do petróleo nas bolsas de Nova York e Londres, ainda em meio às preocupações de superoferta da commodity. Petrobras ON e PN terminaram o dia com baixas de 1,71% e 1,91%, respectivamente.

As ações da Cemig também se destacaram em baixa (-1,98%), devido à suspensão do leilão das usinas da empresa. Já a alta de 2,55% do minério de ferro no mercado à vista chinês favoreceu os ganhos da Vale, que foram de 0,63% (ON) e de 0,65% (PNA remanescentes) e amenizaram as perdas na bolsa.